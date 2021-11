Un grand concert pour le décompte des 200 jours avant les Jeux du Canada

Au fil de sa carrière, sa production lui a mérité quatre nominations aux Prix Juno et un prix CCMA. Il détient trois disques platine, neuf disques d’or, un album d’or, deux simples n°1, 18 hits radio dans le Top 10… En plus de plus de 87 millions d’écoutes sur les services en ligne, plusieurs spectacles à guichets fermés et des tournées nationales consécutives.

Loverboy

Loverboy est sur la route depuis plus de 40 ans, alors que le chanteur Mike Reno s’était joint au guitariste Paul Dean – tous deux vétérans de plusieurs groupes sur la scène canadienne.

Les membres originaux Doug Johnson aux claviers et Matt Frenette à la batterie sont toujours là. Accompagnés de Ken «Spider» Sinnaeve qui a remplacé le regretté Scott Smith à la basse.

Loverboy s’est retrouvé à jouer sur des méga-tournées avec Journey, Bob Seger, Cheap Trick, ZZ Top, Kansas et Def Leppard, pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec leurs pantalons en cuir rouge, leurs bandanas, leur gros son rock et leurs spectacles à haute énergie, Loverboy a vendu plus de 10 millions d’albums. Le groupe est intronisé au Panthéon de la musique canadienne.