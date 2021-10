La flamme des Jeux du Canada voyagera sur le fleuve Saint-Laurent

« Nous sommes impatients de donner vie à notre programme de relais de la flamme Niagara 2022 et à cette vision unique qui n’a été rendue possible que grâce à la compagnie Canada Steamship Lines », a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022.

« Le relais de la flamme Niagara 2022 de l’été prochain représentera une invitation à notre pays et à la communauté locale de Niagara à se joindre aux Jeux que nous préparons pour la prochaine génération d’athlètes canadiens. »

Une première pour Canada Steamship Lines

Les Jeux du Canada sont le plus grand événement multisports au pays. Du 6 au 21 août, plus de 5 000 athlètes prometteurs, leurs entraîneurs et personnel de soutien se réuniront à Niagara pour concourir au podium.

« Canada Steamship Lines navigue sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs depuis plus de 100 ans, mais c’est vraiment une première pour nous », a souligné Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL.

« Nous sommes honorés que l’un de nos navires soit le premier navire portant le flambeau de l’histoire des Jeux du Canada. Nous sommes impatients de porter ce symbole emblématique d’espoir, unité et détermination à nos jeunes athlètes et communautés. »