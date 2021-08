L’été prochain, les Jeux du Canada vont faire vibrer Niagara!

Inventé par les Premières Nations, la crosse est le doyen des sports organisés en Amérique du Nord.

Des retombées pour la région de Niagara

Les Jeux du Canada susciteront d’importantes retombées dans la région de Niagara et laisseront un héritage durable aux futurs athlètes, à la communauté, à la province et à l’ensemble du pays.

Les Jeux favorisent le développement des jeunes athlètes du Canada, leur offrant une expérience inestimable d’entraînement et de compétition.

Ils mettent en valeur les talents sportifs et culturels de toutes les régions du pays. Ils célèbrent la diversité et l’inclusion. Et ils suscitent la fierté de la population.

«Les Jeux nous unissent dans une célébration du meilleur de l’esprit canadien», a dit le ministre Guilbeault.