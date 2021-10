Toute la diversité a rendez-vous aux Jeux du Canada 2022 à Niagara

La société Accenture deviendra le partenaire officiel de la diversité et de l’inclusion pour les Jeux du Canada à l’été 2022 dans la région de Niagara. Elle créera des activités qui engageront les participants et les spectateurs des Jeux à célébrer la diversité du pays lors de l’événement de l’été prochain.

Accenture est une société mondiale de services professionnels dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité: 624 000 employés dans 120 pays! Elle propose des services de stratégie et de conseil, interactifs, technologiques et opérationnels, alimentés par le plus grand réseau au monde de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes.

Jeux du Canada accueillant pour tous

En partenariat avec Niagara 2022, Accenture organisera des activités au Village des athlètes et à la Place Niagara, un site de festival en plein air qui sera situé au Parc des Jeux du Canada.

De plus, Accenture sera le commanditaire principal de la Journée de la fierté à la Place Niagara le 17 août. Cet événement réunira des participants, des spectateurs et des bénévoles pour célébrer l’acceptation sociale et de soi, les réalisations et la fierté LGBTQ.

Ces sites de célébration et ces événements viseront à favoriser «un environnement accueillant et sécuritaire» pour tous sur les sites sportifs et non sportifs des Jeux d’été du Canada 2022, «peu importe l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle, l’expression de genre, l’âge ou la situation de handicap».