Paris 2024 : des Jeux olympiques «inclusifs, interactifs et durables»

Après le Japon ces dernières semaines, la France accueillera les prochains Jeux olympiques d’été en 2024, les 33e de l’ère moderne.

Paris 2024 se déroulera exactement 100 ans après les derniers Jeux d’été en France. On promet déjà que ce sera «le plus grand événement jamais organisé dans le pays», et qu’il sera «inclusif, interactif et durable».

Atout France, l’agence française de développement touristique, fait valoir que la France «souhaite surprendre le monde avec un nouveau modèle de Jeux olympiques en phase avec les aspirations de la jeune génération».

Le breakdance aux Jeux olympiques

En plus de la planche à roulettes, de l’escalade et du surf, qui ont fait leur début olympique à Tokyo, le breakdance de compétition viendra s’ajouter au programme de Paris pour devenir le 32e sport olympique.

Les JO de Paris seront également les premiers à inclure une version publique du marathon et des épreuves de cyclisme. Les membres du public pourront s’inscrire pour suivre les traces des athlètes sur le même parcours le même jour.