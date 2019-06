Rare exposition des portraits de Gauguin au MBAC

Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa (MBAC) est le seul en Amérique du Nord à accueillir une éblouissante présentation de portraits par l’un des artistes les plus influents et importants du XIXe siècle: Paul Gauguin.

Visite estivale à Ottawa



Si le nom de Gauguin est bien connu comme celui d’un peintre français, si à son nom sont souvent attachées les îles «enchanteresses» de la Polynésie française, il n’en reste pas mois que l’on n’a pas souvent l’occasion d’admirer le talent de cet artiste, tant sont rares les expositions qui lui sont consacrées.

Et c’est bien la raison pour laquelle on ne peut que saisir la possibilité d’admirer son talent dans la réalisation de portraits, que nous offre le MBAC. On ne saurait faire une visite estivale à Ottawa sans passer par le MBAC puisque l’exposition des portraits de Gauguin est en cours jusqu’au 8 septembre 2019.

On peut alors découvrir quelque 70 portraits ou quelques autres œuvres provenant d’une quarantaine de collections internationales. Cette rare exposition donne ainsi l’occasion de voir de près l’art avec lequel cet artiste français de la fin du XIXe siècle (1848-1903) réalise ce genre pictural particulier.

Rencontre décisive avec Pissarro



Paul Gauguin est né le 7 juin 1848 à Paris. Son père est journaliste et sa mère est la fille de propriétaires terriens espagnols d’Amérique du Sud. La légende la fait descendre d’un vice-roi du Pérou.

Gauguin fait ses études, devient marin dans le civil puis dans la marine militaire française, et courtier en bourse. Il se marie, aura trois enfants, et fait la connaissance de peintres impressionnistes dont Pissarro (1830-1903 ), un des «pères de l’impressionnisme».