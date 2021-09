Les Jeux du Canada 2022 inaugure leur centre des bénévoles

Le Centre des bénévoles Meridian est ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 18h. À partir du 26 octobre, le Centre sera ouvert du mardi au samedi.

Bénévoles essentiels pour les Jeux du Canada

«Nous sommes ravis de prendre ce grand pas sur la voie vers l’accueil des Jeux du Canada», rapporte Doug Hamilton, président de la Société hôtesse de Niagara. «Les bénévoles et les membres de la communauté joueront un rôle essentiel au succès des Jeux.»

«Le Centre des bénévoles sera le centre névralgique de l’organisation des Jeux et un grand lieu de rassemblement et d’échange», affirme Wade Stayzer, agent en chef, Capital humain et culture, chez Meridian. Il s’agit de la plus grande caisse populaire de l’Ontario et la deuxième en importance au Canada.

«Nous sommes une organisation axée sur la performance. Notre rôle est de concerter les efforts pour le recrutement de milliers de bénévoles de tous les coins de la région de Niagara et d’encourager les gens à participer et à redonner à la communauté. Tout ça cadre parfaitement avec notre vision. Nous croyons que l’effort collectif bâtit des communautés fortes et résilientes et que tout le monde peut y contribuer.»

Recherchées: passion et compétence

«Organiser un événement de classe mondiale comme celui-ci demande beaucoup de passion, un grand engagement et beaucoup de compétences», selon Helen Edwards, responsable marketing du Pen Centre. «Nous sommes très fiers de travailler en partenariat avec les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 et de pouvoir offrir cet espace qui servira de bureau chef pour leurs employés et bénévoles.»