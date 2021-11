POESY chante l’hymne des Jeux du Canada 2022: Mon coeur d’acier

Donner aux athlètes et aux gens l’envie de poursuivre leurs rêves, c’est ce qu’a voulu transmettre l’artiste torontoise POESY dans sa chanson bilingue Steel Heart / Mon coeur d’acier, l’hymne des prochains Jeux d’été du Canada qui se dérouleront du 6 au 21 août 2022 dans la région de Niagara.

Cet évènement représente le plus haut niveau de compétition canadien du sport amateur. Plus de 5 000 participants et près de 4 500 bénévoles sont attendus.

«Nous sommes extrêmement heureux que l’hymne de nos Jeux ait été créé et interprété par une artiste canadienne incroyablement talentueuse», déclare Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022.

«Dans Steel Heart, POESY capture vraiment l’esprit des Jeux et incarne à bien des égards le parcours et les expériences que les athlètes vivront pendant les Jeux.»