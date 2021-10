Bénévoles aux Jeux du Canada 2022: le portail de candidatures est ouvert!

Tous les bénévoles recevront un uniforme exclusif, une formation spécialisée et un horaire flexible pour leur rôle désigné avec les Jeux.

La région de Niagara en fête

Mettant en vedette 18 sports et deux festivals culturels majeurs Place Niagara et le Festival culturel 13 sur 13), cette 28e édition des Jeux du Canada accueillera environ 5 000 participants et des milliers de visiteurs de chaque province et territoire canadiens.

«Il existe des opportunités pour tout le monde de s’impliquer dans les Jeux d’été du Canada Niagara 2022», a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société.

«Nous encourageons nos collègues membres de la communauté à se joindre à notre équipe de bénévoles afin d’aider à organiser des Jeux du Canada qui offriront une expérience unique et contribueront également à l’héritage laissé par les Jeux dans la région de Niagara.»

«Les bénévoles sont l’élément vital des Jeux du Canada et sans eux, le plus grand événement multisports du pays ne serait pas possible», ajoute Carol Phillips, présidente des Services bénévoles de Niagara 2022.