Jeux du Canada 2022: les coopératives du Niagara coopèrent

Wade Stayzer, directeur, Capital humain et culture, chez Meridian Credit Union, assure que les trois caisses «travaillent ensemble dans un but commun: le bien-être et la croissance future de la région de Niagara. C’est une vision que nous partageons tous.»

C’est de la «coopération entre les coopératives», image Lloyd Smith, PDG de la FirstOntario Credit Union. «Nous sommes tous dans le même bateau pour le bien de la région de Niagara et nous sommes très fiers d’accueillir le reste du Canada à Niagara.»

Les billets des Jeux du Canada sont en vente

Les trois coopératives de crédit locales se sont aussi engagées à soutenir le programme du relais du flambeau de Niagara 2022 en parrainant une partie du voyage de la flamme dans la région de Niagara en juin et juillet 2022, après son arrivée par le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario.

«Nous sommes très reconnaissants de nous associer aux trois coopératives de crédit de Niagara pour organiser des Jeux du Canada qui laisseront un héritage durable à notre communauté pour de nombreuses années à venir», a déclaré Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022.

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent l’événement de marque pour le sport amateur et le plus haut niveau de compétition pour des milliers d’athlètes de la relève du pays. Les billets pour le public sont en vente depuis quelques jours.