COFRD: une saison culturelle riche et variée à Oshawa

Le chanteur-auteur-interprète franco-ontarien est un véritable showman qui séduit son public par son talent et ses anecdotes parfois grinçantes.

Ces concerts sont présentés en mode hybride: en personne à la salle paroissiale (capacité limitée) et diffusé en ligne en direct. On reçoit le lien en achetant son billet. C’est le même prix pour le présentiel et le distanciel.

COFRD: deux saisons culturelles en une

Les noms de Nathalie Nadon et de Stef Paquette ne font pas figure d’exceptions dans la programmation culturelle du COFRD. Depuis septembre, l’organisme offre à sa communauté des concerts et des spectacles d’artistes de haut calibre.

En ce début de saison, Oshawa a déjà accueilli Robert Lebel, les Rats d’Swompe, Wilfred Le Bouthilier, Justine Gogoua, ainsi que le conteur Stéphane Guertin.