Les ressources francophones de Durham Peterborough à portée de la main

L’objectif est de permettre à tous de trouver facilement tout type de service en français, grâce à ce répertoire centralisé. Cela signifie aussi bien une école, un service social, de santé ou juridique, un regroupement ou un organisme communautaire, un centre pour les aînés(e)s, pour les jeunes et/ou pour les nouveaux arrivants, une paroisse, un commerce, une entreprise.

Localisation et description des services francophones

ACFO DP Connect fonctionne en tant que carte interactive, sur laquelle les ressources francophones sont matérialisées par des points de différentes couleurs.

En cliquant sur chaque point, on a accès à une description du service et un lien vers le courriel et numéro de téléphone de celui-ci. De plus, en cliquant sur le bouton «Directions», l’application nous redirige vers un itinéraire pour s’y rendre.

Dans la configuration de son compte, il est aussi possible de sélectionner un profil: Jeunes (10+), Adultes (27+) ou Aîné(e)s (45+). Cela permet à l’application de filtrer les différents services pour n’afficher que les plus pertinents sur la carte.

Pour faciliter la recherche, les ressources francophones ont été divisées en huit catégories :