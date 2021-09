L’ACFO Durham-Peterborough lance son application mobile

L’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario à Durham-Peterborough inaugurera bientôt sa nouvelle application mobile ACFO-DP CONNECT.

Disponible dès la semaine prochaine, l’’application offrira un répertoire complet et interactif des services, ressources et événements en français dans les régions de Durham et Peterborough.

L’application fonctionnera par géolocalisation. Elle sera téléchargeable gratuitement sur les appareils Apple et Android. Dès sa sortie, les membres de l’ACFO-DP recevront directement un courriel contenant un lien pour s’inscrire.

« Une première dans l’histoire de la région »

Ce projet novateur est en partie subventionné par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), dans le cadre de son programme « Effet multiplicateur« . L’ACFO-DP a également mis un point d’honneur à travailler avec des développeurs francophones.

« Centraliser un répertoire de toutes les ressources francophones, c’est une première dans l’histoire de la région », souligne Azza Youssef, coordinatrice des programmes à l’ACFO-DP.