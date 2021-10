Sérieux? Bravo! La nouvelle chanson humoristique et engagée des Chiclettes

Comme l’explique Nathalie, l’objectif premier du groupe n’était pas d’être féministe, en tout cas pas d’un point de vue politique.

«On cherchait avant tout à chanter et s’amuser, toujours avec sarcasme et autodérision. Mais aujourd’hui nous avons une plateforme et une voix entendue, il nous faut l’utiliser correctement. Notre message reste universel: nous parlons de la place des femmes, leur valeur et leur importance, et surtout ce qui doit encore changer.»

Nouveau spectacle des Chiclettes en janvier

La sortie de cette nouvelle chanson est aussi l’occasion d’annoncer le nouveau spectacle des Chiclettes, auquel l’album sera rattaché. Il aura lieu en janvier 2022, à l’Alliance française de Toronto.

Là encore, les habitués du trio assisteront à des nouveautés par rapport aux deux spectacles précédents.

Nathalie Nadon, qui rédige en grande partie les répliques, prévoit notamment de briser le quatrième mur pour faire interagir les personnages et le public. Elle confie également s’être beaucoup inspirée du stand-up pour introduire de l’humour dans les textes et les chansons.

L’album est prévu pour mai 2022, et sera disponible uniquement en format numérique.