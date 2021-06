Des fêtes de la St-Jean samedi (et dimanche) pour York et Durham

La Saint-Jean-Baptiste, fête des Canadiens-Français, Fête nationale du Québec, est célébrée un peu partout ce jeudi 24 juin.

Deux organismes du Grand Toronto ont programmé leurs concerts de la St-Jean ce samedi soir:

La St-Jean pour la région de York

Pour les francophones de la région de York, au Nord de Toronto, l’AFRY offre trois spectacles distincts: de la magie avec Marc Tardif à 17h, du folk-rock avec Stef Paquette à 18h, et de l’afrobeat avec Abel Maxwell à 19h.

Cette édition 2021 de la St-Jean de l’AFRY aura lieu sur Facebook et sur YouTube en direct samedi 26 juin. Elle sera disponible en rediffusion jusqu’au dimanche 27 juin à 23h59.

Auteur, animateur, conférencier et magicien, le Québécois Marc Tardif est un artiste de scène accompli. Spécialisé dans les messages motivants et éducatifs, il a présenté plus de 5000 spectacles-conférences en carrière au Canada, aux États-Unis et en France.