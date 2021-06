Tout pour la musique, tout pour la Saint-Jean-Baptiste

En ayant l’initiative de rebrancher toutes nos communautés, ça va renforcer la culture, la langue et le sentiment d’appartenance.

Et au Québec comme ailleurs, on va faire des découvertes! La musique est un véhicule extraordinaire pour la langue et la culture. On sera capables de découvrir plein d’artistes. Et ça mènera à des spectacles comme «Tout pour la musique» pour la Saint-Jean-Baptiste.

Qu’espérez-vous pour l’avenir?

L’unité! On l’a vu dans la dernière année, avec la pandémie qui nous est rentrée dedans. Aucun défi ne peut nous résister si on l’affronte ensemble. Le sentiment de s’unir pour une seule cause, c’est ce qui fait que rien n’est inatteignable.

On le pratique beaucoup ces temps-ci parce qu’on n’a pas le choix, mais il faut s’écouter et s’unir. Et si on a davantage ce réflexe aujourd’hui, c’est tant mieux!

Étienne Fletcher, un artiste de la Saskatchewan, me disait que là-bas il y a eu une volonté au début, quand on a colonisé la Saskatchewan, d’isoler par petites poches les communautés francophones aux quatre coins de la province. Il me disait qu’aujourd’hui elles étaient en train de se rebrancher… Et pour lui c’était le plus bel exemple de résilience.