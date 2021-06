La musique de CANO au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

«C’est avec joie et avec une immense fierté que nous intronisons ces deux grandes chansons marquantes et incontournables de l’univers franco-canadien», a déclaré Nicholas Fedor, directeur du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, par voie de communiqué.

André Paiement et Marcel Aymar

Sur Dimanche après-midi, André Paiement en signe les paroles, un texte inspiré par son emploi d’été comme sacristain à l’église française catholique du village de Sturgeon Falls, la plus vaste et imposante des environs. C’était lui qui sonnait les cloches et y travaillait, en quelque sorte, comme homme à tout faire.

Baie Sainte Marie fut écrite à la gloire du père de Marcel Aymar, guitariste et chanteur au sein de CANO et s’est en fait composée en groupe. «Baie Sainte-Marie c’est vraiment la première chanson qu’on a composée en gang, se souvient Marcel Aymar.

J’ai amené mes idées, la mélodie et les paroles. De ça, on a commencé les arrangements. Avec CANO, c’est certain que nos chansons ne duraient pas trois ou quatre minutes!»

CANO, fierté de Sudbury

Un des groupes franco-ontariens les plus populaires de son époque avec la formation Garolou, CANO était originaire de Sudbury.