Prix Trille Or : 10 nominations pour Ponteix et Rayannah

Vote du public

«Je vous assure que nous allons surmonter le désordre et l’incertitude de […] la CoViD-19, grâce à notre capacité, en tant que professionnels de la chanson et de la musique, à vivre, à réussir et à se développer en dépit de l’adversité», a promis le président de l’APCM, le chansonnier sudburois Stef Paquette, élu en octobre dernier.

Stef Paquette en a profité pour convier le grand public à voter en ligne pour la chanson primée, catégorie où se retrouvent Beauséjour (Lucille Starr), Damien Robitaille (Il me semble), Marie-Clo (Red Flag), Mehdi Cayenne (Molly) et Rayannah (En attendant demain), et à le claironner sur les réseaux sociaux, en accompagnant toute intervention par le mot-clic #trilleor.

Le vote s’effectue jusqu’au 5 mars. Rappelons qu’une application Trille Or est aussi disponible sur systèmes Android et IOS.