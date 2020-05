Des primeurs pour Le Réveil en mai et juin

Le média franco-ontarien Le Réveil sera l’hôte de plusieurs événements franco-ontariens dans les semaines à venir. Il les diffusera sur Facebook, son application mobile et sur ses plateformes de diffusion en direct, Twich et Périscope.

Leadership culturel

Organisée par le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, la Journée Unis CSDCEO – Leadership culturel EN ACTION financé par Patrimoine Canadien sera adaptée virtuellement en raison du CoViD-19 et sera présentée sous forme de capsules de 15 minutes diffusées du lundi 4 mai au jeudi 7 mai à 12h30.

William Burton ainsi que les deux élèves-conseillers du CSDCEO, Olivier Laurendeau et Chloé Levert, présenteront différents témoignages inspirants d’une vingtaine de jeunes, adultes et artistes.

Pour clore l’événement en beauté, un spectacle sera offert en direct le vendredi 8 mai à 13h. Le chef d’orchestre du Réveil, William Burton, animera ce rendez-vous musical. Les artistes invités seront Mélissa Ouimet, Céleste Lévis et Kimya.

Mélissa Ouimet invite autant les adultes et les jeunes à regarder cet événement musical. «Il y aura de beaux témoignages et des artistes franco-ontariens qui feront des performances. C’est une belle occasion d’être ensemble en tant que Franco-ontariens et de se sentir unis malgré ce qui se passe présentement.»