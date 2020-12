Trois prédictions audacieuses pour 2021

Il n’en a pas eu le temps pendant le reste de 2018, trop occupĂ© Ă couper dans les budgets du Commissariat aux services en français et de l’UniversitĂ© de l’Ontario français.

Ça n’est pas arrivĂ© non plus en 2019, trop occupĂ© qu’il Ă©tait Ă relancer le commissariat et l’universitĂ©. Ni en 2020, Ă cause de vous-savez-quoi…

Quoi qu’il arrive en 2021, nous osons prĂ©dire que Doug Ford n’aura toujours pas le temps d’apprendre le français.

Prédiction 3: En 2021, Damien Robitaille deviendra la plus grande vedette au monde

Le chanteur et multi-instrumentiste franco-ontarien Damien Robitaille sera sĂ»rement invitĂ© Ă composer le thème des Jeux olympiques d’Ă©tĂ© de Tokyo et Ă jouer Ă la mi-temps du Superbowl 2021.