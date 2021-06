4 artistes, 4 soirs de juillet pour la Franco-Fête de Toronto 2021

Les quatre spectacles

Bien connu à Toronto et Ottawa avec quatre albums à son actif, l’artiste et communicateur Abel Maxwell est retourné au Togo l’été dernier et y a enregistré une chanson avec la vedette King Mensah.

Après deux ans d’absence, entre autres pour voyager, composer et jouer aux États-Unis, Mélanie Brûlée est revenue à Toronto en avril dernier pour lancer une chanson aux sonorités folk-rock sur le thème de la santé mentale, Crier. Son premier album est sorti en 2015 et le second en 2018.

Julie Kim a lancé sa carrière solo en 2018 après une décennie de tournées à succès avec Nathalie Nadon et Geneviève Cholette: le trio rétro-swing Les Chiclettes, prix Coup de foudre du Contact ontarois 2010. Son premier album explore des questions comme l’identité et l’image de soi.

Basé à Ottawa, mais connu dans toute la province et au-delà, Yao a remporté trois prix parmi les plus convoités du gala Trille Or 2019 (sur sept nominations) : Artiste de l’année, Spectacle de l’année et Coup de cœur des médias. Auteur de six albums, il était l’un des porte-parole des Rendez-vous de la Francophonie 2021.

Maximiser son expérience de Franco-Fête

Le site de l’événement offre une panoplie d’idées pour «vivre à fond l’expérience Franco-Fête à la maison», indique le directeur général Michel-Olivier Matte: «rehausser son espace d’écoute lors de la diffusion des spectacles; ajouter un volet gastronomique; se mettre dans une ambiance festive en concoctant le cocktail d’un commerçant local».