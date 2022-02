Oasis va célébrer des femmes noires remarquables dans les médias

Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes, souligne que «les femmes noires des médias et communications, sont des véritables actrices de la liberté d’expression pour un Canada plus inclusif et diversifié.»

«Reconnaissons-les comme modèles pour les jeunes filles noires!»

Apport précieux des Noirs

Le Mois de l’Histoire des Noirs est célébré par une foule d’institutions franco-torontoises, notamment dans nos écoles des conseils Viamonde et MonAvenir. Et c’est le Centre francophone du Grand Toronto qui organisera la grand gala de clôture – virtuel cette année encore – dont la programmation n’est pas encore dévoilée.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario souligne «l’apport précieux de cette partie de la communauté franco-ontarienne dans toutes les sphères publiques et privées».

«Nous reconnaissons leur créativité et leur dynamisme, faisant de notre société un endroit plus prospère, solidaire et inclusif», déclare le président Carol Jolin.