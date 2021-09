Oasis s’engage pour soutenir l’emploi des femmes

« Ce programme est la suite de ces actions. Nous voulons apporter une réelle formation, que les femmes puissent communiquer de manière professionnelle pour s’insérer plus facilement sur le marché du travail. En leur montrant celle des autres, on veut leur montrer qu’il est possible de changer de carrière. »

Un programme inclusif

Élan Pro est destiné à toutes les femmes de 16 ans et plus. « Nous sommes là pour aider toutes les femmes, même celles jeunes ayant un emploi, mais qui n’est pas leur vocation. »

Des contributions aux frais de garderie sont également prévues pour que les mères puissent y participer sans contrainte.

Aussi, les participantes pourront gagner des prix durant les ateliers.

« Ces gains s’inscrivent toujours dans notre objectif de favoriser leur intégration sur le marché du travail. Ce sont des objets informatiques et numériques, ou des séances de formation à Excel par exemple. »