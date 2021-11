Rassemblement du MOFIF pour propulser les entrepreneures de la diversité

Les entrepreneures peuvent se ressourcer

Plusieurs femmes immigrantes entrepreneures se voient dans l’obligation de repenser leur modèle d’affaires, notamment pour faire face aux impacts de la pandémie, reconnaît le MOFIF.

« Notre Rassemblement offre un menu d’activités spécifiquement conçues sur mesure afin de répondre aux besoins des femmes immigrantes francophones, tout particulièrement aux besoins des femmes entrepreneures racisées », précise Carline Zamar.

« Notre programme propose d’aider les femmes entrepreneures à propulser la croissance ou repositionner leur entreprise. À se doter de modèles d’affaires agiles et innovateurs. Tout en leur permettant de développer et mettre en œuvre un réseau personnel et professionnel de soutien entre pairs. »

Réseautage, formations, conférences

Le Rassemblement offre des sessions de réseautage animées par des femmes immigrantes entrepreneures à succès permettant de partager des expériences bénéfiques tout en réalisant un réseau pertinent pour se créer des opportunités d’affaires.

Des formations sont également proposées par des expertes reconnues dans leur domaine afin de donner aux femmes entrepreneures et futures entrepreneures les outils nécessaires pour continuer à développer leurs activités et compétences entrepreneuriales.