Engagement civique et entrepreneuriat des femmes noires: le MOFIF au front

«Quand il est question de relance féministe, on ne peut faire l’économie de la participation de celles qui sont marginalisées et dont les vies ont été plus que touchées par les effets de la pandémie.»

Le MOFIF veut remettre au centre de la relance post-pandémie «l’importance de lever les obstacles systémiques auxquels sont confrontées les femmes marginalisées pour assurer une société équitable, inclusive et forte».

Entrepreneuriat

L’autre projet, Envol des entrepreneures noires, reçoit 1 757 552 $, sur trois ans aussi, du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, pour stimuler l’écosystème de l’entrepreneuriat chez les femmes noires.

«Ce projet vise le soutien de 300 femmes et filles entrepreneures francophones noires en Ontario et va favoriser la création de 300 emplois par la préservation des entreprises gérées par des femmes noires existantes en situation vulnérable», détaille le MOFIF.

On veut aussi «soutenir la croissance des entreprises gérées par des femmes noires favorisant ainsi l’embauche de nouveaux employés, et la création de nouvelles entreprises à travers les nouveaux partenariats qui naîtront de l’écosystème mise en place par le MOFIF».