Laïla Faivre, nouvelle présidente du MOFIF

Engagement civique et entreprenariat

Début septembre, le MOFIF a reçu 2,2 millions $ de la part du gouvernement fédéral afin de soutenir l’engagement civique et l’entreprenariat des femmes noires.

« Je souhaite poursuivre les projets initiés avant mon arrivée, ce budget est une chance pour y parvenir », se réjouit la nouvelle présidente.

Ce premier volet est axé sur la question de la parité.

« Il y a toujours du travail à faire dans ce domaine. Lors des dernières élections, seulement quatre femmes de plus ont été élues par rapport au scrutin fédéral précédent. Il y a plus de candidates, mais elles sont toujours moins nombreuses que les hommes. Et pour les femmes d’origine ethnique ou avec un statut d’immigrante, c’est encore pire », déclare la nouvelle présidente.

À l’aide de ce budget, le MOFIF entend prendre en charge ces problématiques de parité et d’inégalités entre les sexes en lançant un projet d’engagement civique à destination de 150 femmes.