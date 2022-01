Première année bien remplie pour la Fédération des gens d’affaires

Le ministère des Affaires francophones de l’Ontario alloue 120 000 $ à la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario (FGA) pour assurer la continuité de ses activités au service des entrepreneurs et des entreprises d’ici.

«Nous sommes fiers de pouvoir maintenir et faire évoluer nos services pour soutenir nos entrepreneurs franco-ontariens, particulièrement en cette période qui reste incertaine et pose encore de nombreux défis pour le développement d’affaires», de dire le président de la FGA, Dominic Mailloux.

«Cela va nous permettre d’aider de nombreuses PME à travers la province.»

Créée il y a un an par le Club canadien de Toronto et une quinzaine de partenaires, la FGA a mis sur pied un programme d’accompagnement aux entrepreneurs qui va de conseils personnalisés pour lancer ses activités à des événements d’information et de réseautage gratuits pour créer des partenariats d’affaires.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un engagement sans faille que nous allons étendre la portée de ces services au cours des prochains mois», promet M. Dominic Mailloux