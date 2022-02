Mois de l’Histoire des Noirs: tous les jours dans les écoles MonAvenir

Comme à chaque année au mois de février, les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir souligneront le Mois de l’Histoire des Noirs.

Le programme élaboré par le Service de construction identitaire cadre avec le thème retenu cette année par le ministère fédéral du Patrimoine: «Célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours».

Activités pour tous les âges

Une série d’activités pour tous les âges a été élaborée et le personnel est encouragé à y trouver des ressources et de l’inspiration pour alimenter les discussions avec les élèves tout au long de l’année.

Des activités de réflexion permettront aux élèves de découvrir des figures marquantes du monde, du Canada et de l’Ontario français dans tous les domaines.

Les cultures africaines et caribéennes seront explorées. Des thèmes plus difficiles comme l’esclavage et le racisme seront abordés afin de reconnaître les torts à ne plus répéter et les luttes encore à livrer.