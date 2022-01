Nouvelles portes ouvertes des écoles secondaires MonAvenir

Le personnel de direction et des enseignants sont disponibles pour répondre aux questions des parents et des jeunes, et pour recevoir leurs commentaires. Les visiteurs pourront également entendre des témoignages de parents.

Questions et réponses

«Les parents posent souvent des questions pratiques sur les horaires types, le fonctionnement du transport scolaire», de dire les organisateurs des portes ouvertes. D’autres veulent en savoir davantage sur les activités sportives, parascolaires, pastorales…

«Ce sont de belles rencontres remplies d’anticipation. De nouvelles familles découvrent une communauté francophone qui les accueille à bras grands ouverts.»

«La mission de nos écoles est de fournir une approche pédagogique avant-gardiste et de s’adapter au monde d’aujourd’hui afin de former les leaders de demain», déclare la présidente Geneviève Grenier. «Nos écoles ont à coeur d’être accueillantes, sécuritaires et dotées de membres du personnel enseignant hors pair.»

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves dans ses 62 écoles élémentaires et secondaires.