MonAvenir: une chanson pour la réconciliation avec les Autochtones

Ce n’est qu’un début

«Je suis extrêmement fier du travail de nos élèves et de nos membres du personnel», commente André Blais, le directeur de l’éducation. «De nombreux gestes envers la réconciliation vont être faits et ceci n’est qu’un début.»

«Nous sommes tous et toutes invités, dès aujourd’hui, à poursuivre notre réflexion personnelle et commune lors du visionnement des vidéos de ce projet qui nous rassemble et nous donne espoir quant aux prochaines étapes en vue de la réconciliation au Conseil scolaire catholique MonAvenir et à l’échelle de tout le pays.»