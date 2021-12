Nouvelle équipe à la tête du Conseil scolaire catholique MonAvenir

Pour Dorothée Petit-Pas, qui représente la région de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk depuis des décennies, il s’agit d’un deuxième mandat à la vice-présidence. Mais elle été présidente du conseil scolaire de 2003 à 2007. Elle succède à Anne Godbout, qui a tiré sa révérence cette année.

Elle a fait part de son enthousiasme et honneur à l’idée d’épauler la présidente et de travailler avec tous les conseillers, dans une approche collaborative. «Je compte approcher mon rôle avec le même désir que j’ai depuis toujours, soit de faire valoir l’importance de travailler en équipe et d’être présente et à l’écoute de chacun d’entre vous.»

Hommage à Melinda Chartrand

Au nom de ses collègues autour de la table, Geneviève Grenier a salué présidente Melinda Chartrand «pour son travail exceptionnel au cours des dernières années».

«Son engagement inconditionnel, sa disponibilité et sa présence pour l’éducation francophone catholique sont incontestables. Nous sommes toutes et tous très reconnaissants de ces années de travail et d’investissement.»

La séance annuelle d’organisation du Conseil scolaire MonAvenir, qui s’est déroulée par visioconférence, a débuté par une liturgie de la Parole inspirée du thème pastoral de l’année: Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble.