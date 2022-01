Portes ouvertes des écoles élémentaires de MonAvenir

«Chacune de nos écoles présente de multiples avantages, tant par son niveau d’excellence académique, son accueil, son environnement 100% francophone, ses valeurs catholiques et son encadrement personnalisé à chaque enfant», affirme André Blais, le directeur de l’éducation.

Portes ouvertes interactives

Le personnel de direction et des enseignants sont disponibles pour répondre aux questions des parents et des jeunes, et pour recevoir leurs commentaires. Les visiteurs pourront également entendre des témoignages de parents.

«Les parents posent souvent des questions pratiques sur les horaires types, le fonctionnement du transport scolaire», de dire les organisateurs des portes ouvertes. «D’autres veulent en savoir sur le volet pastoral et les activités en lien avec la francophonie. Il y a toujours des questions sur les liens avec les organismes communautaires, les partenaires.»

«Ce sont de belles rencontres remplies d’anticipation. De nouvelles familles découvrent une communauté francophone qui les accueille à bras grands ouverts.»

Déjà, à partir du portail d’inscriptions, plusieurs des écoles de MonAvenir offrent une visite virtuelle de leurs installations intérieures et extérieures. Le 27 janvier, toutes les écoles ont un lien pour explorer des photos 360 degrés afin de donner un avant-goût de l’intérieur de l’école, des quelques salles de classe, et de la devanture extérieure de l’école.