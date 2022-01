10 personnalités influentes de la francophonie canadienne

Dicky Dikamba, est le directeur général et fondateur de l’Association des Volontaires unis dans l’action au Canada (CANAVUA) à Edmonton, en Alberta. L’organisme francophone, créé en 2009, fait la promotion et la valorisation du bénévolat dans la communauté et compte plus de 700 bénévoles à Edmonton et Calgary.

En octobre 2020, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire provoquée par la pandémie de COVID-19, il crée une «cantine mobile» qui sert plus de 600 repas par semaine aux personnes dans le besoin. Un service qu’il a continué d’offrir tout au long de l’année 2021.

CANAVUA offre une série de services d’appui aux aînés ainsi qu’aux nouveaux immigrants et néo-canadiens. L’organisme offre aussi programme de banque alimentaire et de panier de produits frais qui rejoint plus de 1000 personnes par semaine.

Il est, depuis juin 2020, membre du Conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie.

