Des francophiles parmi les 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne 2020

Une francophonie à échelle humaine

Nous prenons le travail de sélection des personnalités très au sérieux. Nous pourrions tomber dans la facilité et nous contenter de choisir celles et ceux qui ont eu un impact sur la francophonie à l’échelle nationale. Mais la langue et la culture se vivent à échelle humaine dans les actions quotidiennes et dans l’engagement.

C’est pour cette raison que comme chaque année, nous avons fait appel à nos partenaires pour ratisser le territoire et dénicher les candidats qui ont eu une influence positive sur la francophonie de leur milieu.

Cette année encore, les journalistes des journaux membres de l’Association de la presse francophone (APF), de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) et d’ONfr+ ont participé au processus de nomination. Les candidatures sont ensuite soumises à un jury composé de journalistes de la francophonie canadienne. Les résultats compilés sont ensuite audités par une firme de vérification comptable.

LES PERSONNALITÉS 2020

Jean-Sébastien Blais (Yukon) – Éducation/Communautaire

Après plus de 10 ans devant les tribunaux, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), sous la présidence de Jean-Sébastien Blais, a obtenu la pleine gestion scolaire de l’éducation en français langue première du territoire en avril dernier.

Les efforts de M. Blais ont aussi contribué à l’ouverture du Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile-Mercier qui a accueilli plus de 80 nouveaux élèves de la 7e à la 12e année en novembre dernier.