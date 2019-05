L’Université d’Ottawa prête sa professeure Linda Cardinal à l’UOF pour un an

Elle contribuera également à l’organisation d’une «École d’été sur la mobilisation des connaissances» et à la réalisation du projet pilote de recherche sur les pratiques des Franco-Torontois dans le système de santé, mené avec Reflet Salvéo.

Appuis à l’UOF

«Des universités de partout au pays soutiennent l’UOF», souligne Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance.

«Le vice-recteur au développement des programmes et des savoirs, Jason Luckerhoff, est prêté par le réseau de l’Université du Québec et l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce deuxième prêt de l’Université d’Ottawa montre que les universités de l’Ontario et du Québec souhaitent travailler avec nous pour développer cette université essentielle pour notre communauté. Nous sommes présentement en discussion avec d’autres universités qui veulent aussi nous soutenir de façon similaire.»

«L’Université d’Ottawa est résolument engagée à contribuer activement à l’élargissement de l’offre de cours en français dans la région de Toronto, et la nomination de Mme Cardinal s’inscrit dans cette mouvance.»