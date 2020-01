Pascal Siakam et Dyane Adam parmi les 10 personnalités influentes de 2019

Surtout, il a pris position en interpellant politiciens et chroniqueurs. «M. Keelan-Bishop a risqué sa carrière pour assurer la représentativité des francophones en Ontario», retient l’un des membres du jury.

Pour les musiciens de l’Ouest

Et que dire de la représentativité des musiciens de l’Ouest? Aux yeux du jury du Palmarès Francopresse, les concours de musique donnent une plateforme à des centaines d’artistes et permettent leur rayonnement — au quotidien, ou presque!

C’est ainsi que le musicien Ronald Tremblay s’est inscrit au Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne en 2019. Il y a 30 ans, il participait à la fondation de manifestations culturelles qui viendraient appuyer et rassembler les musiciens francophones de l’Alberta et de l’Ouest: Polyfonik (autrefois le Gala albertain de la chanson) et Chant’Ouest.

Grands rassemblements

Toujours dans cette optique de rassemblement, Claudette Thériault et son équipe ont fait vibrer l’Île-du-Prince-Édouard et le sud-est du Nouveau-Brunswick, lors du Congrès mondial acadien 2019 tenu en août.

Depuis 2014, la présidente du comité organisateur a œuvré activement à la mise en place de l’évènement à grand déploiement et au recrutement de visiteurs. Résultat des 15 jours du Congrès: plus de 100 activités communautaires, plus de 35 rencontres de famille, deux grands spectacles, des activités artistiques et de réflexion et 100 000 participants, selon l’évaluation de Mme Thériault.