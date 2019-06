Langues officielles : le Comité du Sénat unanime

Deux ans après le lancement d’une étude sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada, le Comité sénatorial a publié un 5e et dernier rapport unanime, clé du succès du processus législatif à venir.

Les photos valent mille mots dans ce rapport de 75 pages publié le 13 juin. Plusieurs mettent en évidence une volonté commune: non seulement parmi les indépendants et les libéraux, mais aussi les membres conservateurs. Le président du Comité, René Cormier, reconnaî9t que les images parlent d’elles-mêmes.

«Tous les groupes sont représentés au Comité, on a appris à travailler ensemble. C’était intense. On est parti avec la prémisse qu’il y avait unanimité de moderniser la loi, que dans sa mouture actuelle, elle n’est pas assez cohérente et contraignante.»

«Quand on arrive à conclure un rapport de même après deux ans», assure-t-il, «c’est parce qu’on s’est entendus sur des objectifs communs. On a mis de l’avant des recommandations qui ont fait l’objet d’un certain consensus parmi de nombreux témoins.»

Pas de débats houleux

Le Comité a tenu 19 tables rondes et 89 rencontres informelles, reçu 72 mémoires et organisé 195 audiences publiques auprès des jeunes, des communautés, des témoins de l’évolution législative, du secteur de la justice et des institutions fédérales.