Mois de l’Histoire des Noirs: multiples activités dans les écoles Viamonde

Le premier livret invitera les élèves et les membres du personnel à explorer l’Afrique, berceau de l’humanité, que ce soit par son patrimoine culturel et architectural, ses démocraties ou encore ses richesses.

Le second livret abordera la réalité des personnes africaines et afro-caribéennes de nos jours en travaillant la question de stéréotypes et de représentations et en donnant la parole et le leadership à nos jeunes.

Capsules vidéo sur des modèles noirs

En complément aux activités proposées, deux Padlets de ressources pédagogiques, un de la maternelle à la 6e année et l’autre de la 7e à la 12e année seront également disponibles à l’intention du personnel enseignant.

Un projet de capsules vidéo «Les visages de la réussite» proposera des modèles de réussite et de fierté accessibles à toutes et tous pour inspirer nos jeunes qui sont les citoyennes et citoyens de demain.

Ces vidéos aborderont et partageront les expériences de membres du personnel et d’élèves du Conseil scolaire Viamonde mais aussi de personnes Franco-Ontariennes noires.