Bientôt une école élémentaire Viamonde à Durham

– Les représentations du conseil de l’école élémentaire Ronald Marion, qui ne suffit plus à la demande dans la région.

– Et la contribution d’Achille Fossi, président de l’ACFO Durham-Peterborough.

L’emplacement de l’école encore indéterminé

Les détails concernant l’emplacement précis de la nouvelle école et les échéanciers prévus d’ici son ouverture seront révélés ultérieurement.

Le Conseil scolaire Viamonde gère 41 écoles élémentaires et 15 écoles secondaires de langue française dans le Grand Toronto et toute la péninsule ontarienne jusqu’à Niagara Falls, London et Windsor.