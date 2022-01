Portes ouvertes des écoles élémentaires de Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde se prépare à accueillir les parents de Toronto et du Sud de l’Ontario intéressés à ses écoles élémentaires pendant deux semaines de portes ouvertes virtuelles, du 17 au 28 janvier.

Chacune des 41 écoles élémentaires de Viamonde – à Toronto, Penetanguishene, Niagara Falls, London, Windsor et une vingtaine d’autres villes – organise une visite d’environ heure, à une date prédéterminée, au moyen d’un lien Team.

Portes ouvertes et échanges avec le personnel

Au cours de ces sessions, les familles pourront suivre une présentation en direct, découvrir le programme éducatif et les divers services scolaires des écoles, ainsi qu’échanger avec le personnel.

C’est une occasion en or pour les enfants et leurs familles de découvrir leur future école pour la rentrée de septembre, ainsi que les activités proposées au-delà du curriculum. Le choix de l’école élémentaire d’un enfant est l’une des décisions les plus déterminantes à prendre par un parent.