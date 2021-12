Viamonde va offrir des cours de français aux parents de ses élèves

Des travaux pratiques et des devoirs devront être réalisés entre chaque session. Un certificat de compétences sera délivré à la fin du trimestre.

Pour encourager l’engagement des familles

«Dans ses orientations stratégiques, le Conseil scolaire Viamonde s’est fixé le but d’encourager l’engagement et la participation des familles, et de tisser des liens qui soutiennent la vitalité de la communauté francophone», indique le directeur de l’éducation Sébastien Fontaine (qui cède sa place en janvier à Jean-Luc Bernard).

«Cette initiative permettra aux parents qui veulent apprendre le français de s’engager activement à l’agrandissement de l’espace francophone partout sur notre territoire.»

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au lundi 20 décembre à minuit.

Les demandes seront étudiées selon l’ordre de réception du formulaire d’inscription dûment complété. Le nombre de participants par cohorte dépendra de l’intérêt chez les parents. Les participants recevront une confirmation de leur inscription d’ici le 20 janvier 2022.