Deux élèves de Viamonde primés au concours international Jeunes Reporters pour l’Environnement

Les deux jeunes sont inscrits à la Majeure Haute spécialisation en environnement: un des nombreux parcours spécialisés proposés par le Conseil scolaire Viamonde au secondaire.

Parmi 454 000 participants

Cette année, plus de 454 000 étudiants, répartis dans 44 pays, ont participé au concours JRE et ont produit plus de 19 000 articles de journalisme environnemental.

Pour choisir les projets gagnants, le jury international a basé son évaluation sur le choix du sujet des étudiants et leurs réflexions sur la façon dont le sujet se connecte aux objectifs de développement durable.

De plus, les projets récompensés ont su mettre en valeur le talent journalistique des étudiants et une compréhension approfondie des problèmes environnementaux complexes qui affectent leurs communautés locales.

Les deux jeunes lauréats du concours recevront chacun un certificat, un abonnement d’une année à Adobe Creative Cloud, et leur vidéo sera diffusée dans les médias internationaux et à des forums et conférences environnementales.