Nominations au sein du Conseil scolaire Viamonde

Directrice de plusieurs écoles

Mme Mirela Lonian a une maîtrise en éducation (concentration enseignement, apprentissage et évaluation). Dotée d’une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de l’éducation, elle a occupé des postes d’enseignement, de direction adjointe puis de direction dans plusieurs écoles du Conseil.

Mme Lonian avait été nommée à la direction de l’École élémentaire La Fontaine, à Kleinburg, en 2020.

Des atouts pour Viamonde

Le Directeur de l’Éducation par intérim, Sébastien Fontaine, assure que «grâce à leurs expériences et à leurs qualités de leadership dans le milieu éducatif, Mme Turcotte, Mme Likibi et Mme Lonian seront des atouts majeurs dans notre équipe afin de contribuer au bien-être et à la réussite de nos élèves».