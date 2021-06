Viamonde : plusieurs nouvelles directions d’école en septembre

– M. Beaudelaire Fogno Ouambo devient directeur des services pédagogiques au volet cadre d’efficacité.

– Mme Isabelle Turcotte est maintenant surintendante adjointe de l’Éducation temporaire.

Départs

Enfin, Mme Monia Lalande, M. Christian Gravel et Mme Gertha Sambour quittent Viamonde pour réaliser d’autres projets (Mme Sambour au ministère de l’Éducation).

Tandis que d’autres membres du personnel prennent leur retraite: Mmes Brigitte Clément, Josée Corrigan, Céline Dahary, Lucie Poulin-Mackey, Maryse Héroux, MM. Joël Beaudoin, Sylvain Gagnon.

Le Conseil scolaire Viamonde gère les écoles publiques laïques de langue française de Toronto et de toute la péninsule ontarienne jusqu’à Windsor. Il accueille plus de 13 300 élèves dans 56 écoles élémentaires et secondaires.