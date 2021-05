Des activités virtuelles pour les futurs élèves de maternelle à Viamonde

L’entrée à la maternelle peut représenter un changement important pour les enfants, mais aussi pour les familles. Une nouvelle série d’activités Bientôt l’école, au Conseil scolaire Viamonde, visent à familiariser les enfants et leur entourage à ce qui les attendent.

Les enfants qui entreront à la maternelle en septembre 2021, dans une école élémentaire de Viamonde, sont invités à participer à Bientôt l’école.

Activités typiques de maternelle

Depuis le mois de mars, les enfants et parents peuvent déjà participer à des animations virtuelles avec l’équipe de la petite enfance du Conseil.

Entre le 6 mai et le 2 juin, via la plateforme Microsoft Teams, les tout-petits et leur famille pourront en apprendre davantage sur leur future école.