Viamonde n’a pas encore sécurisé l’usage du parc Felstead pour l’école Greenwood

Si toutes les conditions sont réunies, la future école secondaire du Conseil scolaire Viamonde pour l’est de Toronto, près de la station de métro Greenwood, devrait ouvrir en septembre 2023.

Viamonde est propriétaire de l’ancien bâtiment du TDSB depuis un an, et ses plans pour le transformer en école secondaire sont prêts, mais il a besoin de quelques millions de dollars de plus du ministère de l’Éducation avant de débuter les travaux.

Le montant exact n’est pas précisé parce qu’il fait partie de la négociation actuelles avec les entrepreneurs en construction.

Soirée d’information

Une telle situation n’est pas inhabituelle et le Conseil Viamonde est confiant d’obtenir ces fonds dans 6 à 12 mois, a indiqué le directeur de l’Éducation Martin Bertrand, mardi soir, lors d’une réunion virtuelle d’information à laquelle plus de 150 parents intéressés ont assisté.

Viamonde discute aussi avec la Ville de Toronto de l’usage du parc Felstead, juste à côté, par les élèves de sa future école. L’édifice actuel, que le TDSB utilisait pour ses cours pour adultes, ne possède pas de cour ni de terrain de sport, des attributs essentiels pour une école secondaire.