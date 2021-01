Portes ouvertes virtuelles des écoles Viamonde: du 18 au 29 janvier

Interactives

«Même si ces portes ouvertes s’effectueront de manière virtuelle, nous avons tout mis en oeuvre pour qu’elles soient les plus informatives possible et les plus interactives.»

Les familles pourront visiter les écoles avec une application de visite à 360 degrés, visionner des vidéos, suivre une présentation en direct, découvrir les différents programmes offerts par l’école, et dialoguer avec le personnel.

Inscription aux visites

On peut consulter les horaires des Portes ouvertes et s’inscrire sur le site de Viamonde. Après l’inscription, à l’approche de la date choisie, l’école contactera les familles pour leur fournir un lien afin de se connecter sur l’application Teams de Microsoft.

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara. Il accueille plus de 13 300 élèves dans 56 écoles élémentaires et secondaires.