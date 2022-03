Centre francophone: l’aide juridique étendue à la violence sexuelle

Expertise approfondie du Centre francophone

Selon le ministre de la Justice, David Lametti, ce projet constitue «une étape importante pour donner aux survivantes et survivants de l’Ontario les moyens d’obtenir la justice qu’ils et elles méritent, afin d’entreprendre leur cheminement de guérison».

«Ce financement contribuera grandement à faire en sorte que notre centre approfondisse son expertise dans ce domaine et étende sa portée en offrant également du leadership et du soutien aux partenaires communautaires qui en ont besoin», ajoute Florence Ngenzebuhoro.

En plus du projet mené par le CFGT, Justice Canada subventionne aussi Justice for Children and Youth, en partenariat avec huit autres cliniques d’aide juridique du Sud-Ouest et de l’Est de l’Ontario.

Ces investissements sont le résultat d’un appel de propositions lancé par le gouvernement du Canada en 2021 et font partie d’un investissement total de 48,75 millions $ sur 5 cinq ans, «pour les projets qui aident les survivantes et survivants d’agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes à prendre des décisions éclairées au sujet de leur situation particulière».

Toute la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe mobilise plus de 100 millions $ par année.