La violence faite aux femmes, «un enjeu qui ne s’épuise jamais»

Oasis Centre des femmes lançait la semaine dernière sa campagne annuelle «Sa lutte, ma lutte!» s’inscrivant dans le cadre des 16 jours d’activisme international pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Jusqu’au 10 décembre, l’organisme franco-torontois propose une série d’activités pour sensibiliser, échanger et mobiliser autour de cette cause.

Aborder la violence sous tous ses aspects

C’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre, qui a marqué le début de la campagne. Le Canada «condamne la misogynie et le sexisme sous toutes leurs formes», a mentionné le premier ministre Justin Trudeau.

Une table ronde virtuelle sur « Le consentement sexuel et la loi » était organisée ce lundi, en collaboration avec le Centre francophone du Grand Toronto. « C’est un enjeu qui ne s’épuise jamais », explique Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes. « La discussion s’est très bien déroulée, et a permis de mieux comprendre et dévoiler le consentement ».

Le prochain atelier est une présentation intitulée « Des droits à double vitesse », par l’auteur Junior Mandoko. Celui-ci évoquera la situation et les droits des femmes en Afrique subsaharienne. La présentation aura lieu sur Zoom, dans la soirée du vendredi 3 décembre.