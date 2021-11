Une table ronde du Centre francophone pour discuter du consentement sexuel

« Lors de cette discussion, nous pourrons discuter ensemble des lacunes de l’institution, d’où elles proviennent, et des solutions pour y remédier. Notre but est de donner une formation juridique tout en réfutant certaines perceptions déformées. »

Vulgariser, pour accompagner correctement

D’autre part, des intervenantes d’Oasis Centre des femmes aborderont l’aspect psychologique d’une agression. Pour savoir correctement prendre en charge le traumatisme d’une victime. Pour l’organisme, étant un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, il était essentiel d’intervenir sur ce sujet.

« Le consentement sexuel est une problématique d’actualité qui nourrit les débats dans toutes les sphères de la société », explique Diewo Diallo, gestionnaire des programmes à Oasis. « À l’ère du Me too il est d’autant plus important de l’aborder et de le vulgariser afin d’en débattre sainement et en toute sécurité. »

Les organisatrices soulignent également que le soutien des hommes alliés à cette cause est bienvenu… Et qu’ils auront aussi leur place à cette table ronde. En effet, comme le rappelle Diewo Diallo, « les débats sur le consentement sexuel concernent toute la société et les hommes doivent y prendre part. »

« Pour défendre ses droits, il faut les connaître. Ce forum aidera à asseoir ce qu’est le consentement. Ce sera, on l’espère, le point départ de plusieurs autres débats de fonds et de forme sur le sujet », conclut-elle.